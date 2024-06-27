Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Gelar Pertemuan, Angela Tanoesoedibjo dan Elite Perindo Disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |16:39 WIB
Gelar Pertemuan, Angela Tanoesoedibjo dan Elite Perindo Disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu
Pertemuan petinggi Perindo dan PKS (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanosoedibjo mengunjungi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis (27/6/2024).

Angela didampingi oleh sejumlah pimpinan DPP Partai Perindo.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Angela tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Angela datang bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia dan Michael Sianipar, Bendahara Umum Partai Perindo Angkie Yudistia, dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun.

Ketika tiba, Angela langsung disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran PKS lainnya. Angela dan jajaran Perindo terlihat kompak memakai seragam putih Perindo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192514/rakerwil_dpw_perindo_sumsel-0rvJ_large.jpg
Gelar Rakerwil, DPW Perindo Sumsel Susun Strategi Pemenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191550/dina_masyusin-gald_large.jpg
Legislator Perindo Dina Masyusin Dukung Pelatihan Kerja Pemuda di Rawa Buaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191541/dina_masyusin-vThl_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Serahkan 16 Sound System ke Warga Rawa Buntu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191537/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-fVco_large.jpg
Puspadaya dan Orangtua Korban Harap Polisi Usut Tuntas Kasus Pencabulan di Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/338/3191516/sekjen_puspadaya_perindo_amriadi_pasaribu-K3YJ_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Orangtua Korban Pencabulan Jalani Pemeriksaan di Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191351/wakil_ketua_umum_partai_perindo_angkie_yudistia-0D2P_large.jpg
Angkie Yudistia: Perempuan dan Ibu Jadi Pilar Pemulihan Bencana serta Kekuatan Indonesia Emas 2045
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement