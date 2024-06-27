Gelar Pertemuan, Angela Tanoesoedibjo dan Elite Perindo Disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu

JAKARTA - Ketua Harian Nasional I DPP Partai Perindo, Angela Tanosoedibjo mengunjungi Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada hari ini, Kamis (27/6/2024).

Angela didampingi oleh sejumlah pimpinan DPP Partai Perindo.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Angela tiba sekitar pukul 16.00 WIB. Angela datang bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia dan Michael Sianipar, Bendahara Umum Partai Perindo Angkie Yudistia, dan Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S Langkun.

Ketika tiba, Angela langsung disambut oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan jajaran PKS lainnya. Angela dan jajaran Perindo terlihat kompak memakai seragam putih Perindo.