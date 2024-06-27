Advertisement
HOME NEWS NEWS

Sambangi Markas PKS, Partai Perindo Buka Komunikasi untuk Agenda Pilkada

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |19:05 WIB
Sambangi Markas PKS, Partai Perindo Buka Komunikasi untuk Agenda Pilkada
Elite Perindo bertemu PKS (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - DPP Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Harian I DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengunjungi markas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (27/6/2024).

Pertemuan kedua partai politik tersebut untuk melakukan komunikasi terkait agenda Pilkada serentak 2024.

Ketua DPP Perindo Bidang Otonomi dan Kepala Daerah, Gian Felanroe Sitorus mengatakan silaturahmi bersama PKS merupakan hal penting.

"Kita membuka komunikasi dengan baik menatap ke depan pasca-Pilpres. Tanpa komunikasi yang baik tentu kita tidak bisa melihat potensi-potensi kemenangan Pilkada yang sebentar lagi kita laksanakan," kata Gian, Kamis (27/6/2024).

Gian menyebut, kedua partai memiliki komunikasi yang baik meski berbeda pandangan pada Pilpres 2024 lalu. Menurut Gian, menjunjung tinggi silaturahmi adalah sikap yang terus dipegang Partai Perindo.

"Jadi sudah langsung ketemu chemistrinya, kita belajar banyak tadi. Apa yang dilakukan, perjuangan PKS yang sampai saat ini masih terus berjuang," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
