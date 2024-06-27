Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Mutasi 745 Pamen dan Pati Polri, Abdul Karim Jadi Kadiv Propam

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |00:02 WIB
Kapolri Mutasi 745 Pamen dan Pati Polri, Abdul Karim Jadi Kadiv Propam
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi dan memutasi 745 perwira menengah (pamen) dan perwira tinggi (pati) Polri. Mutasi dan rotasi tersebut termaktub dalam 4 Surat Telegram (ST) yang diterbitkan Kapolri.

Adapun keempat surat telegram itu bernomor ST/1236/VI/KEP./2024, ST/1237/VI/KEP./2024, ST/1238/VI/KEP./2024, dan ST/1239/VI/KEP./2024. Telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo pada Rabu, 26 Juni 2024.

"Promosi dan mutasi di internal Polri adalah hal biasa dalam rangka kebutuhan organisasi, pembinaan karir, tour of duty, tour of area dan pergantian anggota yang memasuki masa pensiun," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/6/2024).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
