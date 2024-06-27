BANDARLAMPUNG - Tiga orang pria tertangkap tangan saat asyik bermain judi online jenis slot di balik bilik warung internet (Warnet) di Bandarlampung.

Ketiga pelaku Eddy (52), Ardy Pratomo (33), dan Didi Ronaldo (27) diringkus personel Satreskrim Polresta Bandarlampung di salah satu warnet di Jalan Yos Sudarso, Bumiwaras, Teluk Betung Selatan, Bandarlampung, Rabu 26 Junin 2024, sekitar pukul 21.30 WIB.

"Benar, telah ditangkap terhadap 3 pelaku perjudian online di sebuah Warnet," ujar Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung Kompol Dennis Arya Putra saat dikonfirmasi, Kamis (27/6/2024).

Dennis mengatakan bahwa pengungkapan kasus judi online ini berdasarkan laporan masyarakat dan ditindaklanjuti penyelidikan. Hasilnya, petugas mengamankan 3 pelaku yang tertangkap tangan sedang bermain judi online jenis slot.

Dari hasil pemeriksaan di TKP, kata Dennis, ketiga pelaku mengaku sedang bermain judi online slot dan langsung digelandang petugas ke Mapolresta Bandarlampung.

"Iya, jadi mereka ini mengaku memang sengaja datang ke warnet tersebut untuk bermain judi online slot," kata dia.

Dennis menuturkan, selain ketiga pelaku, pihaknya turut menyita barang bukti berupa 3 buah perangkat komputer seperti monitor, keyboard, dan mouse, 1 ATM BCA atas nama tersangka Didi Ronaldi dan 1 lembar struk transaksi deposit tersangka Eddy.