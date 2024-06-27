Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Cium Bendera Merah Putih, Napi Terorisme Takhlis Auzan Ikrar Setia pada NKRI

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |02:30 WIB
Cium Bendera Merah Putih, Napi Terorisme Takhlis Auzan Ikrar Setia pada NKRI
Napi terorisme Takhlis Auzan nyatakan setia pada NKRI (Lapas Semarang)
A
A
A

SEMARANG – Narapidana terorisme (napiter), Takhlis Auzan alias Takhlis alias Abu Khotob (28) mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/6/2024).

Takhlis Auzan yang merupakan pria kelahiran Tual dan tinggal di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sudah divonis 6 tahun penjara karena terlibat terorisme. Ia dipindahkan dari Lapas Kelas IIA Ambarawa ke Lapas Semarang pada Rabu 12 Oktober 2022. Pemindahan dilakukan karena sakit yang dideritanya sering kambuh, sehingga butuh lapas dengan fasilitas kesehatan yang lebih memadai.

 BACA JUGA:

Kegiatan ikrar NKRI itu dihadiri Kalapas Semarang Usman Madjid dan jajaran, perwakilan Detasemen Khusus (Densus) 88/Antiteror Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Agama Kota Semarang, Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang, Komandan Rayon Militer Ngaliyan dan perwakilan Polsek Ngaliyan.

Prosesinya diawali menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, pengucapan sumpah dan ikrar setia NKRI, tanda tangan di atas naskah bermeterai, pembacaan sila-sila Pancasila, dan penghormatan sekaligus mencium bendera merah putih sebagai simbol kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

 BACA JUGA:

“Proses pembinaan kepada WBP (warga binaan pemasyarakatan) termasuk WBP kasus terorisme, merupakan prioritas Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” kata Usman Madjid.

Dia menyebut, kesediaan WBP kasus terorisme alias napiter untuk kembali berbangsa dan bernegara adalah sebuah bentuk kristalisasi serta pengikat tekad dan semangat yang merupakan implementasi hasil program deradikalisasi Lapas Kelas I Semarang.

“Tujuannya napiter bersedia kembali membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192856/dj_donny-tV1K_large.jpg
DJ Donny Lapor Polisi Usai Diteror Bangkai Ayam dan Bom Molotov
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192726/teroris-ghkc_large.jpg
Densus 88 Gulung Jaringan Radikalisme pada Anak dengan Rekrutmen Online Libatkan 5 Teroris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192663/kabareskrim_polri_komjen_syahardiantono-zF6e_large.jpg
Zero Attack, Densus 88 Tangkap 51 Tersangka Terorisme Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/337/3189518/terorisme-BPmL_large.jpg
Blak-blakkan, Eks Napiter Bongkar Cara Kelompok Teroris Kelola Pendanaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement