HOME NEWS NUSANTARA

16 Eks Napi Teroris dan Anggota JAD Ikrar Setia ke NKRI

Azhari Sultan , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |21:30 WIB
16 Eks Napi Teroris dan Anggota JAD Ikrar Setia ke NKRI
Eks napi teroris ikrar setia ke NKRI di Batanghari, Jambi (Foto: MPI/Azhari)
A
A
A

BATANGHARI - Sebanyak 16 bekas napi kasus terorisme, eks anggota Jamaah Ansharu Syariah (JAS), dan Jamaah Ansharu Daulah (JAD) melakukan lepas bai'at dan berikrar setia pada NKRI di Gedung Kantor Bupati Batanghari, Jambi, Selasa (30/4/2024).

Usai melakukan penandatanganan berita acara dan disaksikan, Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Wakil Bupati Batanghari dan pihak Densus 88 Anti Teror, sebanyak 16 anggota tersebut, satu persatu tegak berdiri sempurna memberi hormat dan mencium bendera merah putih tanda kembali setia pada Indonesia.

Mereka yakin apa yang diperbuat adalah salah. Karena itu, mereka ingin kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 BACA JUGA:

"Kami yakin dan seyakin-yakinnya untuk melepaskan bai'at dan kembali ke NKRI," ujar salah seorang anggota JAD, Faturahman.

Dirinya juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak terkait yang telah sabar dan telaten dan membimbing serta mengingat kami ke ajaran yang benar.

"Kami berharap kedepannya, kami semua bisa istiqamah dalam menjalankan agama Islam yang benar," tutur Faturahman.

Direktur Identifikasi Sosial Densus 88 Mabes Polri, Brigjen Arif Makhfudiharto berterimakasih kepada Gubernur Jambi dan Kapolda Jambi yang memberikan langkah-langkah positif dan pendekatan syok power kepada mereka.

 BACA JUGA:

"Semoga mereka mencintai Indonesia seutuhnya dan bisa berkontribusi dalam pembangunan di Jambi," harapnya.

Arif juga menambahkan, agar kedepannya bisa mandiri, maju dan bisa berjihad dalam kerangka-kerangka Islam yang sebenarnya dan jihad untuk keluarga.

