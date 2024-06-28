Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Ketua Panitia Konser Ricuh Lentera Festival Ditangkap di Rumah Ustadz, Bikin Geger Warga

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |07:10 WIB
5 Fakta Ketua Panitia Konser Ricuh Lentera Festival Ditangkap di Rumah Ustadz, Bikin Geger Warga
A
A
A

LEBAK - MDPA (27) Ketua Panitia Lentera Festival berhasil diamankan pihak kepolisian Polresta Tangerang, Rabu (26/6/2024). Dia merupakan pentolan dari acara konser musik yang ricuh dan dibakar penonton di Kabupaten Tangerang.

1. Diamankan di Rumah Tokoh Agama

MDPA diamankan saat bertamu di sebuah rumah ustadz di Kampung Parakanbeusi, Desa Parakanbeusi, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

2. Warga Kaget

Asep Jaeni warga sekitar mengaku kaget saat proses penangkapan berlangsung. Warga sekitar pun berhamburan keluar rumah untuk menyaksikan proses penangkapan.

"Itu di rumah ustadz kak, memang rumah itu suka banyak tamu yang datang kak. Karena memang Pak Ustadz suka mengobati orang-orang jadi ya mungkin warga sini mengiranya pasien,"kata Asep saat dihubungi, Rabu (26/6/2024).

3. Warga Tak Pernah Lihat Pelaku

Asep mengungkapkan bahwa pihaknya bersama warga belum pernah melihat MDPA berkeliaran di sekitar perkampungannya. "Kaget kak, rame juga polisinya kalau ngga salah sampe 6 orang,"kata Asep.

Menurut Asep, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Saat itu dirinya dibuat terkejut ketika warga ramai-ramai menonton proses penangkapan. "Tiba-tiba rame kak,"tuturnya.

