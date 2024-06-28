Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Belasan Orang Diduga Berpakaian Dinas Kabur Usai Makan di Restoran Depok

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |07:45 WIB
4 Fakta Belasan Orang Diduga Berpakaian Dinas Kabur Usai Makan di Restoran Depok
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Sebuah restoran di kawasan Rawa Denok, Pancoran Mas, Kota Depok mengalami kerugian. Itu terjadi ketika ada belasan orang tidak membayar makanan dan minuman yang dipesan.

Berikut fakta-faktanya:

1. Diduga Berpakaian Dinas 

Belasan orang yang tidak bayar usai memesan makanan dan minuman diduga berpakaian dinas.

2. Pedagang Rugi Ratusan Ribu 

Anak pemilik restoran, Reinaldi (21) berharap rombongan orang itu dapat bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan dengan baik.

"(Rugi) Rp829 ribu dan sebetulnya tidak mengharapkan meledak ini tujuan saya minta post depok 24 jam karena biar si oknum ini bertanggung jawab dan sadar aja apa yang dilakuin dan bisa di selesaikan secara baik baik," kata Reinaldi saat dihubungi wartawan, Kamis 27 Juni 2024.

3. Mobil Pelat Merah

Reinaldi menceritakan peristiwa itu terjadi pada Selasa 25 Juni 2024 pukul 13.00 WIB di sebuah restoran, Rawa Denok, Depok. Mulanya rombongan yang terdiri dari 18-20 orang itu mendatangi restoran.

"Kejadian awal seperti biasa si datang rombongan menggunakan mobil Sigra dan Brio kuning pelat G, memesan seperti biasa dan kebetulan ada cafe juga di dalam saung dan emang cafe tersebut punya saya," ucapnya.

Reinaldi menambahkan datang rombongan lainnya menggunakan mobil lain berpelat merah dan berpakaian dinas. Mereka makan di restoran tersebut selama kurang lebih 2 jam sampai pukul 14.30 WIB. 

4. Restoran Sedang Sibuk

Reinaldi mengaku melihat beberapa orang keluar, karena masih ada beberapa orang lagi di lesehan. Kemudian, ia suruh server tanya tambahan di meja apa? Seperti kerupuk dan lainnya.

