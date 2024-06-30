Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kasus Salah Paham Driver Online dan Anggota TNI di Bandara Sultan Hasanuddin Berakhir Damai

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |15:55 WIB
Kasus Salah Paham Driver <i>Online</i> dan Anggota TNI di Bandara Sultan Hasanuddin Berakhir Damai
Kasus viral di Makassar berakhir damai. (Foto: Dok TNI)
A
A
A

MAKASSAR - Kasus kesalahpahamanan antara petugas Lanud Sultan Hasanuddin BKO, security Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dengan seorang pengemudi taksi online yang kasus viral di media sosial akhirnya berujung damai.

Dalam peristiwa yang viral di masyarakat tersebut, diketahui melibatkan Peltu Udin Patoba, Serma Mustakin dan Pratu Dzakwan serta petugas Security Bandara, dengan pengemudi taksi online Maxim atas nama Agusli.

"Pada Sabtu 29 Juni 2024 sekira pukul 17:00 WITA. Kejadian kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak sepakat berdamai,” kata Penerangan Lanud Sultan Hasanuddin Makassar Mayor Santos, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/6/2024).

Sebelumnya diberitakan, sebuah video viral beredar di masyarakat yang memperlihatkan detik-detik terjadinya keributan antara seorang sopir taksi online dengan sejumlah orang berseragam loreng di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Kejadian ini terekam melalui kamera tersembunyi yang dipasang driver online yang diketahui atas nama Agus di bagian depan mobilnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita news lainnya
