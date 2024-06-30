Bocah Bobol Rumah Lansia di Serang, Pukul Kepala Korban hingga Terkapar

SERANG - Arianti, warga Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Hermina karena mengalami luka di kepala. Wanita berusia 65 tahun itu menjadi korban kekerasan dan pencurian oleh seorang bocah berinisial RS (16).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB pada Jumat (28/6/2024). Ketika itu RS memasuki rumah korban secara diam-diam untuk mencuri uang.

RS pun menyiapkan sebilah besi sebagai bentuk pengamanan ketika Arianti yang tinggal seorang diri terbangun dari tidurnya.

"Saat korban bangun langsung dipukul di bagian kepala hingga berdarah," kata Kapolsek Ciruas Kompol Muhammad Cuaib, Minggu (30/6/2024).

Menurut Cuaib, pelaku yang panik langsung melarikan diri ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kediaman korban.

"Belum sempat ngambil uang, karena begitu dia mukul korban langsung melarikan diri ke rumahnya," ujar Cuaib.

Korban yang tinggal seorang diri karena ditinggal anaknya merantau ke Jakarta lalu meminta pertolongan warga.

"Korban dibawa ke RS Hermina dan warga membuat laporan ke Polsek," ungkapnya.