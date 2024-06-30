Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bocah Bobol Rumah Lansia di Serang, Pukul Kepala Korban hingga Terkapar

Fariz Abdullah , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |17:18 WIB
Bocah Bobol Rumah Lansia di Serang, Pukul Kepala Korban hingga Terkapar
Lansia jadi korban penganiayaan. (Foto: Fariz Abdullah)
A
A
A

SERANG - Arianti, warga Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Hermina karena mengalami luka di kepala. Wanita berusia 65 tahun itu menjadi korban kekerasan dan pencurian oleh seorang bocah berinisial RS (16).

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB pada Jumat (28/6/2024). Ketika itu RS memasuki rumah korban secara diam-diam untuk mencuri uang.

RS pun menyiapkan sebilah besi sebagai bentuk pengamanan ketika Arianti yang tinggal seorang diri terbangun dari tidurnya.

"Saat korban bangun langsung dipukul di bagian kepala hingga berdarah," kata Kapolsek Ciruas Kompol Muhammad Cuaib, Minggu (30/6/2024).

Menurut Cuaib, pelaku yang panik langsung melarikan diri ke rumahnya yang berjarak kurang lebih 200 meter dari kediaman korban.

"Belum sempat ngambil uang, karena begitu dia mukul korban langsung melarikan diri ke rumahnya," ujar Cuaib.

Korban yang tinggal seorang diri karena ditinggal anaknya merantau ke Jakarta lalu meminta pertolongan warga.

"Korban dibawa ke RS Hermina dan warga membuat laporan ke Polsek," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement