INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Truk Muatan Bir Terguling di Sulsel, Warga Evakuasi dan Ada yang Minum di Tempat

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |19:15 WIB
Truk Muatan Bir Terguling di Sulsel, Warga Evakuasi dan Ada yang Minum di Tempat
Dus berisi bir berserakan di jalan. (Foto: Medsos/Lambe Turah)
A
A
A

JAKARTA - Truk bermuatan minumal alkohol atau bir terguling di ruas jalan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatsan (Sulsel). Kejadian itu sontak menarik perhatian warga sekitar. Banyak dari watga yang membantu mengevakuasi muatan truk, namun ada juga yang minum di tempat.

Dalam video yang viral terlihat puluhan dus berisi botol bir berserakan di pinggir jalan. Banyak botol yang pecah sehingga mengakibatkan isinya tumpah dan membasahi jalanan.

Belasan warga sekitar lantas sigap membantu dengan mengumpulkan minuman beralkohol yang berserakan. Kejadian itu sontak membuat lalu lintas tersendat karena banyak warga yang memelankan laju kendaraannya.

Informasi yang diperoleh, kecelakaan terjadi di Kecamatan Bengkala pukul 16.30 WIB, Jumay 28 Juni 2024 lalu. Truk bermuatan bir itu bergerak dari Makassar ke arah Bantaeng. Kecelakaan terjadi akibat ban belakang truk meletus.

(Qur'anul Hidayat)

      
