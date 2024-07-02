Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Analisis BMKG, Ini Penyebab Gempa M5,4 Guncang Tanimbar

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:03 WIB
Analisis BMKG, Ini Penyebab Gempa M5,4 Guncang Tanimbar
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa kekuatan magnitudo 5,4 yang berpusat di 216 Km arah barat laut Kepulauan Tanimbar, Maluku pada kedalaman 168 km, Selasa 02 Juli 2024 pukul 09.46.03 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,2. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 6,34° LS ; 130,24° BT.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat deformasi batuan dalam slab lempeng subduksi Banda. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan mendatar (strike-slip )," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangan resminya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3174938/gempa-FqJt_large.jpg
Gempa Dangkal M5,2 di Pantai Barat Sumatera, Ini Analisis BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174666/gempa-1mrq_large.jpg
Gempa 4,0 Guncang Melonguane Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/340/3174650/gempa-Svy1_large.jpg
Gempa Guncang Kabupaten Gayolues Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174294/gempa-B3jC_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Mukomuko Bengkulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174198/gempa-srMZ_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Bolaang Mongondow Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3174010/gempa-mgCa_large.jpg
166 Kali Gempa Susulan di Sumenep Membuat Ratusan Bangunan Rusak Parah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement