Hujan Disertai Angin, Pohon Tumbang Timpa Motor dan Becak di Lebak

LEBAK - Hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak, Kamis (4/7/2024) sore. Sejumlah titik di Kecamatan Rangkasbitung terendam banjir.

Hujan dengan intensitas tinggi itu juga menyebabkan pohon di Jalan Iko Djatmiko atau tepatnya di depan RSUD dr. Adjidarmo tumbang.

Rudi salah seorang pengguna kendaraan yang melewati jalan tersebut mengatakan, dahan pohon yang patah menimpa kendaraan yang terparkir di pinggir jalan tersebut.

"Menimpa sepeda motor dan becak yang sedang berhenti. Enggak ada orang, cuma kendaraan saja," kata Rudi.

Batang dan dahan pohon yang patah juga menutupi setengah badan jalan sehingga arus lalu lintas kendaraan menjadi tersendat.

"Memang tidak menutup semua badan jalan, hanya setengah tetapi menghambat jalur lalu lintas kendaraan,. Tadi sih pas lewat belum dievakuasi," ujar Rudi.

Hingga pukul 17.00 WIB, hujan masih mengguyur wilayah Rangkasbitung, Kalanganyar, dan sekitarnya.

(Angkasa Yudhistira)