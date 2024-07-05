Korban Rudapaksa di Jaksel yang Kabur dari Rumah Sudah Kembali

JAKARTA - Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Perindo mengumumkan bahwa korban kasus dugaan pemerkosaan di bawah umur, AN telah pulang kembali ke pihak keluarga setelah kabur dari rumah pada 26 Juli 2024. AN kembali ke pihan keluarga berkat pemberitaan MNC Portal dan MNC TV.

"Kami bersyukur berterima kasih oleh karena pertolongan tuhan, pesan yang dirilis lewat media MNC Portal maupun iNews TV MNC mendapat respon dari masyarakat. Masyarakat rupanya membaca berita portal melihat foto dan juga menonton TV melihat foto AN," terang Ketua RPA Perindo Jeannie Latumahina saat jumpa pers di Kantor DPP RPA Perindo, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Jeannie menerangkan, kronologis kaburnya AN dari rumah terjadi pada 26 Juli 2024. Saat itu, kata dia, RPA Perindo mendapat laporan dari pihak keluarga bahwa AN telah kabur dari rumah.

Kemudian, Jeannie menyarankan agar keluarga menunggu hingga 2x24 jam. Bila AN tak kunjung pulang, ia menyarankan pihak keluarga dapat melapor ke polisi. Sementara RPA Perindo, kata Jeannie, bakal mengumumkan kaburnya AN melalui konfrensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia dan MNC TV.

Namun, kata Jeannie, AN tak kunjung pulang hingga 30 Juni 2024. Alhasil, pihak kekuarga pun membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan RPA Perindo menggelar jumpa pers untuk umumkan hilangnya AN.