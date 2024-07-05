Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Polda Sumbar Siap Hadapi Pelaporan Kasus Afif Maulana ke Propam Polri

Rus Akbar , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |01:52 WIB
Polda Sumbar Siap Hadapi Pelaporan Kasus Afif Maulana ke Propam Polri
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan (Foto: MPI)
A
A
A

PADANG - Polda Sumbar siap menghadapi terkait pelaporan tersebut terkait pelaporan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan KontraS ke Divpropam Polri pada Rabu 3 Juli 2024 atas dugaan pelanggaran etik terkait kasus tewasnya Afif Maulana (13).

Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan siap menghadapi laporan tersebut.

"Jadi tanggapannya dari Bapak Kapolda siap menghadapi laporan tersebut," kata Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Dwi Sulistyawan di Mapolda Sumbar, Kamis (4/7/2024).

Hal ini sesuai juga yang disampaikan oleh Kapolda Sumbar pada tadi pagi saat menerima audiensi dari LPSK di Mapolda Sumbar.

"Disinilah Bapak Kapolda menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dilaporkan dan siap menghadapi laporan tersebut," ujarnya.

Kabid Humas Polda Sumbar menyatakan bahwa karena memang dari awal terjadinya kasus ini, dan sampai detik ini Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono selalu berbicara sesuai dengan fakta, dengan data dan sesuai dengan petunjuk yang ada. "Jadi Bapak Kapolda tidak ngarang-ngarang," terangnya.

