HOME NEWS NEWS

Konten Kreator Hingga Komedian Ramaikan Acara Politik Reborn Partai Perindo

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |00:52 WIB
Konten Kreator Hingga Komedian Ramaikan Acara Politik Reborn Partai Perindo
Komika Boby Almahbub (Foto: MPI)
JAKARTA - Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menyelenggarakan acara 'Politik Reborn' di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jumat (5/7/2024).

Kegiatan tersebut tidak hanya diikuti oleh para pengamat politik dan organisasi mahasiswa eksternal, seperti HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), saja namun juga dihadiri oleh konten kreator hingga Komedian Boby Almahbub.

Aktivis content creator, Virdian Aurellio yang bertindak sebagai host dalam acara tersebut juga turut meramaikan acara tersebut dengan sedikit menginterview mantan Caleg DPRD DKI Jakarta, Manik Marganamahendra.

"Hari ini kita banyak kedatangan teman-teman hebat dalam acara Politik Reborn yang diselenggarakan oleh Partai Perindo," kata Virdan.

Pada kesempatan tersebut, Virdan bertanya soal pengalaman Manik yang dinyatakan tidak lolos ke kursi Legislatif DPRD DKI Jakarta pada Pemilu Februari 2024 yang lalu.

"Bang Manik ini tidak posting apa-apa di Instagram kurang lebih sekitar 3-4 bulan, apakah ini karena kalah nyaleg? Kemarin nyaleg nyesel tidak," tanya Virdan.

