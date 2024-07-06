Asia Africa Festival 2024, Berikut Pengalihan Arus Lalin di Lokasi

BANDUNG - Polrestabes Bandung akan mengalihkan arus lalu lintas saat Asia Africa Festvial 2024 berlangsung pada Sabtu-Minggu 6-7 Juli 2024. Pengalihan arus akan dilakukan di Jalan Asia Afrika dari Hotel Preanger hingga depan Gedung Merdeka dan Jalan Braga pendek.

Asia Africa Festival 2024 diikuti 31 delegasi negara dan 11 duta besar negara sahabat dipastikan hadir memeriahkan acara tahunan tersebut.

Para delegasi negara sahabat tersbeut akan mengikuti city tour dari Pendopo, menuju Balai Kota Bandung, Gedung Sate dan Jalan Asia Afrika.

Kasat lantas Polrestabes Bandung AKBP Eko Iskandar melalui KBO Satlantas Polrestabes Bandung AKP Deden mengatakan, untuk mengantisipasi kemacetan dampak kegiatan ini, Satlantas Polrestabes Bandung menurunkan sejumlah personel untuk melakukan pengalihan arus lalu lintas.

"Kami menyiapkan skema pengalihan arus untuk mengurai kemacetan dalam kegiatan Festival Asia Afrika," kata KBO Satlantas Polrestabes Bandung, Jumat (5/7/2024).

AKP Deden menyatakan, pengendara dari arah Tamblong (utara) dan dari arah Simpang 5 (timur) yang hendak ke Jalan Asia Afrika, diarahkan ke Jalan Lengkong Besar lalu ke Jalan Pungkur, Dewi Sartika, Alun-alun kemudian ke Jalan Asia Afrika.

"Personel tempatkan di titik-titik pengalihan untuk membantu mengarahkan masyarakat," ujar AKP Deden.