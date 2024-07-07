Bocah 5 Tahun Tewas Usai Tenggelam di Kali Cikeas Bogor

Lokasi bocah 5 tahun tenggelam di Kali Cikeas (foto: dok ist)

BOGOR - Bocah berinisial KCA (5), meninggal dunia usai tenggelam di Kali Cikeas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupten Bogor. Jenazah korban sudah diserahkan kepada orangtuanya untuk dimakamkan.

Kapolsek Gunung Putri, AKP Didin Komarudin mengatakan, peristiwa itu tejadi sekira pukul 10.55 WIB. Berdasarkan keterangan saksi, awalnya korban bersama teman-temanya bermain di pinggir kali.

"Korban terperosok dan tercebur ke Kali Cikeas," kata Didin dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).

Teman-teman korban langsung minta bantuan ke warga dan bersama-sama melakukan upaya pencarian. Setelah dilakukan pencarian dari titik awal, korban akhirnya ditemukan sejauh 2 kilometer.

"Dibawa ke klinik dan menyatakan korban sudah meninggal dunia," jelasnya.