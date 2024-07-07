Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Heboh! Wanita Muda Diduga Hendak Bunuh Diri di Jembatan Suhat Malang

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |01:01 WIB
Heboh! Wanita Muda Diduga Hendak Bunuh Diri di Jembatan Suhat Malang
Wanita muda diduga hendak bunuh diri (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Seorang perempuan diduga hendak bunuh diri di Jembatan Soekarno Hatta (Suhat) Malang. Peristiwa dugaan percobaan bunuh diri ini terekam kamera ponsel warga yang melintas. Aksi percobaan bunuh diri inipun berhasil digagalkan oleh warga.

Sontak saja video yang direkam oleh warga menjadi perhatian, usai diunggah di media sosial (medsos). Tampak pada video yang berdurasi 20 detik itu terlihat seorang warga merekam perempuan tengah berdiri di tepi Jembatan Suhat sisi timur.

Perempuan berpakaian putih dan bercelana hitam itu terlihat berdiri sambil melihat ke arah sungai. Perempuan itu masih mengenakan helm dan sepeda motor matic-nya juga berada tak jauh dari tempatnya berdiri.

Di unggahan video yang ada di medsos, disebutkan bahwa sekuriti apartemen dekat jembatan berhasil membujuk dan membawa perempuan itu menjauh dari atas jembatan.

Indra saksi mata mengatakan, bahwa kejadian yang terekam kamera ponselnya itu terjadi pada Sabtu (6/7/2024), pukul 04.30 WIB. Saat itu ia mengaku tengah berlari pagi dengan istrinya dari utara ke selatan.

"Kejadian pagi ini tadi, Sabtu 6 Juli jam 04.50 WIB. Kronologinya aku lari sama istri dari arah Taman Krida menuju jembatan Suhat. Pas dari jauh aku sama istri posisi di sebelah kanan, mau putar balik. Posisi mbaknya ada di sebelah kiri," ucap Indra, dikonfirmasi wartawan.

Halaman:
1 2
      
