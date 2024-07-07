BNPB Catat 4.269 Rumah Terdampak Banjir di Kabupaten Cirebon

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 4.269 rumah terdampak akibat peristiwa banjir yang melanda Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain ribuan rumah, sawah seluas 15 hektar juga turut terendam.

"Sebanyak 4.269 rumah tergenang air dengan tinggi mencapai 30 hingga 40 cm, dan sawah seluas 15 hektar juga turut terendam," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Minggu (7/7/2024).

Berdasarkan data yang sama, Abdul menyebut 16.310 jiwa atau sebanyak 5.443 kepala keluarga turut terdampak. BNPB kini melakukan prioritas untuk melakukan evakuasi terhadap warga terdampak termasuk mengirimkan bantuan logistik.

"Evakuasi warga terdampak dan pendistribusian logistik makanan siap saji menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak," lanjutnya.

Abdul juga menyebut banjir belum sepenuhnya surut. Masyarakat pun diimbau untuk tetap waspada serta mengikuti petunjuk dari petugas.

"Warga yang tinggal di sekitar sungai-sungai yang rawan banjir untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman," tutupnya.

(Khafid Mardiyansyah)