Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Widjojo Soejono Jenderal Kopassus Era Orde Baru yang Kenyang Pengalaman Tempur

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |07:02 WIB
Profil Widjojo Soejono Jenderal Kopassus Era Orde Baru yang Kenyang Pengalaman Tempur
Widjojo Soejono. (Foto: Ist/Wikipedia)
A
A
A

JAKARTA - Widjojo Soejono merupakan Danjen ke-6 Kopassus yang memimpin pada Era Orde Baru. Widjojo Soejono lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada 9 Mei 1928. Putra bungsu dari 15 orang bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Martodidjojo dan Roesmirah. Leluhur ayahnya berasal dari Surakarta, sementara leluhur sang ibu berasal dari Yogyakarta.

Soejono menempuh Sekolah Dasar (SD) di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) sebuah sekolah yang ada pada zaman penjajahan Belanda. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke sekolah teknik.

Pada zaman Belanda sekolah teknik itu bernama K.E.S, kini berganti nama menjadi SMK 1 Surabaya.

Dulu Widjojo Soejono sempat satu kelas dengan Soewoto Sukendar dan Widodo Budidarmo. Di masa depan Soewoto Sukendar menjabat sebagai Kepala Staf TNI, sementara Widodo Budidarmo menjadi Kapolri.

Pada usia 17 tahun, Widjojo Soejono tergugah untuk bergabung dengan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor tahun 1945.

Sampai-sampai ia meninggalkan bangku sekolahnya. Dari sinilah ia memulai awal karier dalam dunia kemiliteran.

Setelah PETA bubar jelang proklamasi barulah ia membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) bersama seniornya, Soehardjo di Kota Surabaya. Widjojo Soejono mengaku setahun lebih tua, padahal usianya baru 17 tahun. Ia kemudian mendapat tugas sebagai staff Resimen 33.

Widjojo Soejono terbilang sudah kenyang dengan pengalaman bertempur. Sejumlah jabatan penting Korp Baret Merah telah ia emban seperti Kepala Staf Resimen Para Komando (RPKAD) (1959-1961) dan Komandan Puspassus AD atau Kopassus (1967-1970).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173858/tni-QGRD_large.jpg
Butuh Banyak Pasukan, TNI AD Ubah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Prajurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172713/dandim-Xiag_large.jpg
Oknum TNI Lepas Tembakan di Bank BUMN Nyaris Mengenai Anggota Intel Kodim
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement