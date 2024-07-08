Profil Widjojo Soejono Jenderal Kopassus Era Orde Baru yang Kenyang Pengalaman Tempur

JAKARTA - Widjojo Soejono merupakan Danjen ke-6 Kopassus yang memimpin pada Era Orde Baru. Widjojo Soejono lahir di Tulungagung, Jawa Timur pada 9 Mei 1928. Putra bungsu dari 15 orang bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Martodidjojo dan Roesmirah. Leluhur ayahnya berasal dari Surakarta, sementara leluhur sang ibu berasal dari Yogyakarta.

Soejono menempuh Sekolah Dasar (SD) di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) sebuah sekolah yang ada pada zaman penjajahan Belanda. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke sekolah teknik.

BACA JUGA: 6 Brevet dan Pin Kehormatan TNI yang Dimiliki Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Pada zaman Belanda sekolah teknik itu bernama K.E.S, kini berganti nama menjadi SMK 1 Surabaya.

Dulu Widjojo Soejono sempat satu kelas dengan Soewoto Sukendar dan Widodo Budidarmo. Di masa depan Soewoto Sukendar menjabat sebagai Kepala Staf TNI, sementara Widodo Budidarmo menjadi Kapolri.

Pada usia 17 tahun, Widjojo Soejono tergugah untuk bergabung dengan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor tahun 1945.

Sampai-sampai ia meninggalkan bangku sekolahnya. Dari sinilah ia memulai awal karier dalam dunia kemiliteran.

Setelah PETA bubar jelang proklamasi barulah ia membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) bersama seniornya, Soehardjo di Kota Surabaya. Widjojo Soejono mengaku setahun lebih tua, padahal usianya baru 17 tahun. Ia kemudian mendapat tugas sebagai staff Resimen 33.

Widjojo Soejono terbilang sudah kenyang dengan pengalaman bertempur. Sejumlah jabatan penting Korp Baret Merah telah ia emban seperti Kepala Staf Resimen Para Komando (RPKAD) (1959-1961) dan Komandan Puspassus AD atau Kopassus (1967-1970).