Pemkot Bekasi Pastikan Kesiapan Hadapi Cuaca Hujan

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi anomali cuaca. Hal ini terutama berkaitan dengan hujan deras yang kerap terjadi.

"Tentu kami telah menyiagakan posko kami baik di BPBD, BMSDA, Dishub melakukan kelancaran lalu lintas. Semua bersatu padu untuk mengantisipasi anomali cuaca yang terjadi saat ini," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, Minggu (7/7/2024).

Gani juga memastikan, pompa penyedot air akan disiagakan pada lokasi-lokasi vital terutama jalan utama. Hal ini sekaligus menjawab kemacetan yang terjadi di Jalan Kalimalang akibat luapan air yang terjadi pada Sabtu 6 Juli 2024 kemarin.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi di mana titik-titik menempatkan pompa penyedot air ini akan kita coba gerakkan ke situ," tuturnya.

Kendati kesiapan Pemerintah Kota Bekasi dijamin, ia meminta warga untuk tetap waspada. Artinya warga juga mempersiapkan diri terhadap kemungkinan bencana akibat curah hujan yang tinggi.

(Awaludin)