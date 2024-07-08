Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkot Bekasi Pastikan Kesiapan Hadapi Cuaca Hujan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |02:02 WIB
Pemkot Bekasi Pastikan Kesiapan Hadapi Cuaca Hujan
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi memastikan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi anomali cuaca. Hal ini terutama berkaitan dengan hujan deras yang kerap terjadi.

"Tentu kami telah menyiagakan posko kami baik di BPBD, BMSDA, Dishub melakukan kelancaran lalu lintas. Semua bersatu padu untuk mengantisipasi anomali cuaca yang terjadi saat ini," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhammad, Minggu (7/7/2024).

Gani juga memastikan, pompa penyedot air akan disiagakan pada lokasi-lokasi vital terutama jalan utama. Hal ini sekaligus menjawab kemacetan yang terjadi di Jalan Kalimalang akibat luapan air yang terjadi pada Sabtu 6 Juli 2024 kemarin.

"Ini akan menjadi bahan evaluasi di mana titik-titik menempatkan pompa penyedot air ini akan kita coba gerakkan ke situ," tuturnya.

Kendati kesiapan Pemerintah Kota Bekasi dijamin, ia meminta warga untuk tetap waspada. Artinya warga juga mempersiapkan diri terhadap kemungkinan bencana akibat curah hujan yang tinggi.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176956//cuaca_panas-LZjX_large.jpg
Suhu Panas Melanda, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensinya ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176807//cuaca-2tUB_large.jpg
Cuaca Jakarta dan Sekitarnya Terasa Panas? Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176662//gunung_erupsi-5Jgz_large.jpg
Gunung Marapi Erupsi, Abu Vulkanik Terpantau di Wilayah Batu Palano
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637//bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176573//emerintah_fokus_mitigasi_bencana_basah-ibeh_large.jpg
Peralihan Musim, Pemerintah Fokus Mitigasi Bencana Basah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/338/3176558//cuaca_jabodetabek_hujan-fYzZ_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspadai Hujan Disertai Petir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement