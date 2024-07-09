Pelajar SMK di Malang Tewas Tak Wajar, Sempat Cek-cok dengan Ayahnya Terkait Motor

MALANG - Penyebab kematian pelajar SMK swasta, Syahroni, di Kabupaten Malang yang penuh luka masih didalami kepolisian. Terbaru kepolisian memeriksa beberapa orang saksi, baik dari keluarga, teman korban, hingga kekasih korban.

"Kami sudah periksa total 9 orang, meliputi keluarga, tetangga, teman dekat, termasuk pacar sudah kami mintai keterangan," kata Kasatreskrim Polres Malang AKP Gandha Syah Hidayat, dikonfirmasi pada Selasa (9/7/2024) pagi.

Gandha menjelaskan, dari hasil pemeriksaan diakui Syahroni, pelajar yang ditemukan tak bernyawa di ruang tamu rumahnya itu sempat kabur dua hari, sebelum pulang dalam kondisi luka hingga meninggal dunia. Korban kabur dari rumah, karena marah sepeda motornya digadaikan oleh ayahnya.

"Yang bersangkutan ini kabur dari rumah, marah motornya digadaikan bapaknya tanpa seizin dia. Marah karena motornya telah digadaikan akhirnya cek-cok (dengan ayahnya) karena itu," ucap dia kembali.

Selama kabur dua hari dari rumahnya di Dusun Baran RT 13 RW 1, Desa Urek-urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, pelajar berusia 19 tahun, berada di rumah kekasihnya dan teman-temannya di kawasan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Setelah kabur selama dua hari itu, namun entah bagaimana ceritanya akhirnya Syahroni akhirnya diantarkan kekasihnya pulang ke rumah, dengan kondisi mengalami beberapa luka di muka dan bibir, hingga akhirnya meninggal dunia.

"(Korban diantarkan pulang ke rumah) Karena kondisinya sudah malam, tapi si pacar ini sampai pagi masih minta tolong ke tetangga yang dia kenal, tetangganya termasuk teman korban untuk dilihatin kondisinya Syahroni setibanya di rumah," terangnya.

Sang kekasih korban dan adiknya disebut Gandha juga sempat mengantarkan pelajar kelas XI SMK itu ke Puskesmas Turen, untuk diobati lukanya. Tapi korban menolak dan meminta langsung diantarkan pulang.

"Yang bersangkutan diantar pulang pacar beserta adiknya pacar. Namun, sebelum pulang sempat mampir ke halaman parkir puskesmas Turen. Tapi korban ini menolak dan bersikukuh di antar pulang ke rumah," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Jumat 5 Juli 2024, Syahroni pelajar asal Desa Urek-urek, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, ditemukan tewas di ruang tamu rumahnya. Ia ditemukan meninggal oleh ibunya.