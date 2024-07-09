Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi dan Prabowo, Pegi Setiawan Ungkap Aktivitasnya di Penjara

BANDUNG - Pegi Setiawan bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Mapolda Jawa Barat setelah Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan praperadilan yang menggugurkan statusnya sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eky, Senin (8/7/2024).

Pegi Setiawan langsung disambut oleh para kuasa hukumnya saat keluar dari Gedung Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jabar.

Pegi keluar dari Gedung Tahti Polda Jawa Barat sekira pukul 21.40 WIB dengan mengenakan kaos berwarna oranye. Dia pun mengucapkan syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah mendukungnya.

"Saya juga mengucapkan juga terima kasih kepada bapak Presiden Joko Widodo, Presiden yang terpilih Prabowo Subianto dan tim yang lainnya, dan saya mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mendukung saya dan mau mendoakan saya," kata Pegi saat keluar dari Gedung Dittahti Polda Jabar.

Pegi menyatakan, selama berada di tahanan dalam keadaan sehat. Dia juga menceritakan kegiatannya selama berada di dalam tahanan.