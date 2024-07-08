Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bebas dari Tahanan, Pegi Setiawan Sampaikan Terima Kasih ke Netizen dan Wartawan

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |23:04 WIB
Bebas dari Tahanan, Pegi Setiawan Sampaikan Terima Kasih ke Netizen dan Wartawan
Pegi Setiawan (tengah) di Polda Jabar (Foto: ANTARA)
A
A
A

BANDUNG - Pegi Setiawan menghirup udara bebas setelah hampir dua bulan, sejak 21 Mei hingga 8 Juli mendekam di tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Barat lantaran dijadikan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eky.

Pegi Setiawan keluar dari ruang tahanan, Senin (8/7/2024) sekitar pukul 21.27 WIB, setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilannya pagi tadi. Artinya status tersangka Pegi batal demi hukum.

Pegi yang mengenakan sweater oranye dipertemukan keluarganya di ruangan Dittahti Polda Jabar.

 BACA JUGA:

Di sini, Pegi bertemu ibu kandung Kartini, ayah Rudi Irawan, dan Lusiana, adik Pegi. Pertemuan Pegi dan keluarganya berlangsung tertutup.

Setelah sekitar 10 menit, Pegi dibawa keluar dari Gedung Dittahti Polda Jabar sekitar pukul 21.40 WIB. Dia didampingi keluarga dan tim kuasa hukum.

 ilustrasi

Pegi Setiawan (lingkaran merah) keluar dari tahanan Polda Jabar (MPI/Agus)

Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, terutama netizen dan wartawan yang mendukungnya.

 BACA JUGA:

"Terima kasih atas dukungannya kepada saya selama ini," kata Pegi.

Pegi bersyukur bisa bebas setelah hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilannya Senin pagi tadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/525/3050744/pembunuhan-83tB_large.jpg
Saksi Arfan Ungkap Keberadaan Sudirman di Malam Terbunuhnya Vina dan Eky
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048197/saka_tatal-OkPl_large.jpg
Hari Ini, Saka Tatal Diperiksa Mabes Polri soal Kesaksian Palsu Aep dan Dede
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046781/pembunuhan-o2zj_large.jpg
Saka Tatal Sumpah Pocong, MUI: Kearifan Lokal yang Ada sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/525/3046683/saka_tatal-gj31_large.jpg
Keluarga Semakin Yakin Saka Tatal Tak Terlibat Bunuh Vina-Eky Usai Sumpah Pocong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/337/3046653/saka_tatal-DGTC_large.jpg
Detik-Detik Saka Tatal Sumpah Pocong Disaksikan Ratusan Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/525/3043888/pembunuhan-ZsvI_large.jpg
Kantongi Bukti Baru, Rivaldi Terpidana Kasus Vina Cirebon Siap Ajukan PK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement