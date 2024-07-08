Bebas dari Tahanan, Pegi Setiawan Sampaikan Terima Kasih ke Netizen dan Wartawan

BANDUNG - Pegi Setiawan menghirup udara bebas setelah hampir dua bulan, sejak 21 Mei hingga 8 Juli mendekam di tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Barat lantaran dijadikan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eky.

Pegi Setiawan keluar dari ruang tahanan, Senin (8/7/2024) sekitar pukul 21.27 WIB, setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilannya pagi tadi. Artinya status tersangka Pegi batal demi hukum.

Pegi yang mengenakan sweater oranye dipertemukan keluarganya di ruangan Dittahti Polda Jabar.

Di sini, Pegi bertemu ibu kandung Kartini, ayah Rudi Irawan, dan Lusiana, adik Pegi. Pertemuan Pegi dan keluarganya berlangsung tertutup.

Setelah sekitar 10 menit, Pegi dibawa keluar dari Gedung Dittahti Polda Jabar sekitar pukul 21.40 WIB. Dia didampingi keluarga dan tim kuasa hukum.

Pegi Setiawan (lingkaran merah) keluar dari tahanan Polda Jabar (MPI/Agus)

Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia, terutama netizen dan wartawan yang mendukungnya.

"Terima kasih atas dukungannya kepada saya selama ini," kata Pegi.

Pegi bersyukur bisa bebas setelah hakim tunggal Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilannya Senin pagi tadi.