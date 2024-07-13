Advertisement
HOME NEWS NEWS

Polsek Menteng Direnovasi MNC Peduli, Kapolres: Jadi Cabuk Semangat Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |00:03 WIB
Polsek Menteng Direnovasi MNC Peduli, Kapolres: Jadi Cabuk Semangat Tingkatkan Kualitas Pelayanan
MNC Peduli bantu merenovasi Polsek Menteng (Foto : MNC Media)
JAKARTA - Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bakal menjadikan banguan MNC Peduli membangun Polsek Menteng sebagai cabuk semangat bagi anggotanya.

Dia menegaskan jajarannya akan meningkatkan kualitas layanan agar semakin baik.

"Dengan kepedulian dari masyarakat salah satunya dari MNC ini menjadi cambuk bagi kami untuk bisa kembali meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat menghadirkan rasa aman kepada masyarakat khususnya di kawasan Menteng," kata Susatyo, Jumat (12/7/2024).

Bagi jajaran Polres Metro Jakarta Pusat, Kata Susatyo Polsek Metro Menteng merupakan salah satu prioritas utama. Sebab, di wilayahnya Menteng memiliki objek strategi baik dalam maupun luar negeri.

"Sehingga sarana dan prasarana saat ini sudah tidak representatif. Saat ini tipe Polsek Menteng Polsek Metro Polis artinya Kapolseknya berpangkat AKBP," jelasnya.

Lebih lanjut Susatyo menyebut saat ini Polsek Menteng telah memiliki personel yang lebih banyak dan struktur sudah tidak layak untuk melayani masyarakat. Dia berharap dengan perbaikan Polsek Menteng dapat lebih baik.

"Kami berterimakasih MNC Peduli, polsek kami ditambah ruangan sehingga lebih representatif anggota untuk berkantor khususnya masyarakat. Ini momentum jajaran kami untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan dan juga kegiatan-kegiatan di Jakarta Pusat," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
