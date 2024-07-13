Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pemulung Ditembak Prajurit TNI AU, Begini Kata Kadispenau Marsma TNI Ardi

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |07:25 WIB
Pemulung Ditembak Prajurit TNI AU, Begini Kata Kadispenau Marsma TNI Ardi
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau), Marsma TNI Ardi Syahri memastikan pihaknya akan menanggung seluruh biaya pengobatan pemulung yang ditembak oknum anggota TNI AU di Palu, pada Kamis 11 Juli 2024, sekira pukul 16.30 WIB.

Ardi menegaskan, kasus tersebut sudah ditangani oleh Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayuaji. Kini korban yang berinisial JNI (25) masih dilakukan perawatan di Rumah Sakit Samaritan Palu.

"Alhamdulillah sudah diatasi oleh Danlanud Hasanuddin, di obati sampai sembuh, diberi uang untuk kehidupan sehari-hari sampai yang bersangkutan sembuh," kata Ardi kepada wartawan, Sabtu(13/7/2024).

Di sisi lain, Ardi menjelaskan, bahwa penembakan dilakukan karena korban masuk ke kawasan Markas Detasemen TNI AU Mutiara Palu, dan tidak mengindahkan peringatan yang diberikan.

"Walaupun pemulung tersebut masuk detasemen tanpa ijin dan sudah diperingatkan, mungkin tidak paham aturan. Alhamdulillah sudah selesai," ucapnya.

Sebelumnya, (Danlanud) Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bonang Bayuaji juga menegaskan bahwa kasus tersebut telah selesai. Bahkan oknum anggota yang menembak menggunakan senapan angin juga akan diproses.

"Saat ini Polisi Militer TNI AU sedang melaksanakan proses hukum secara militer kepada pelaku," katanya.

Halaman:
1 2
      
