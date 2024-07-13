Gara-Gara Anjing, Pria Ini Aniaya Istri Sendiri hingga Tewas

FLORES - Seorang suami di Desa Umung, Satarmese, Manggarai NTT, diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap istrinya hingga korban merenggut nyawa. Peristiwa naas itu terjadi pada 26 Juni 2024 lalu.

Alfonsius saudara korban, menceritakan bahwa sekitar empat hari sebelum korban meninggal, korban menelpon orang tuanya atas nama Paskalis Pangkur, untuk menanyakan kabar. Dalam percakapan itu, menurut Alfonsius, korban dalam keadaan sehat dan tidak pernah menceritakan keluhan sakit.

Kemudian, pada Rabu, 26 Juni 2024, Sekitar Pukul 14.00 wita siang, mendengar kabar melalui sambungan telepon ke ayah korban, kalau anaknya berinisial AJ telah meninggal dunia.

Masih waktu yang sama, ayah korban pun menanyakan penyebab kematian anaknya. Namun pihak keluarga suami tidak bisa menjelaskan dengan baik.

Usai mendengar kabar ini, ayah dan keluarga korban pun langsung pergi melayat.

"Malam tiba rumah duka, kami pihak keluarga cukup kaget, karena ada beberapa bekas luka di tubuh korban. Persisnya bagian dahi di atas pelipis,” kata Alfonsius, Selasa 9 Juli 2024 siang.