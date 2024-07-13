Gasak 5 Karung Biji Kopi dari Atas Truk, 4 Bajing Loncat di Lampung Diringkus Polisi

BANDARLAMPUNG - Sebanyak 4 pelaku bajing loncat yang kerap beraksi di Jalan Lintas Sumatera diringkus Unit Polsek Panjang, Bandarlampung.

Keempat pelaku berinisial RS (21), DW (18), HN (25) dan MA (23) ditangkap petugas di rumahnya masing-masing, di wilayah Desa Way Galih, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, Sabtu (13/7/2024) dini hari.

Kapolsek Panjang Kompol Martono mengatakan, dalam aksi terakhirnya, kawanan yang berjumlah 6 orang ini berhasil menggasak 5 karung biji kopi dari dalam muatan truk yang melintas.

"Modusnya sama, memepet targetnya lalu salah satu pelaku manjat ke atas bak truk, kemudian menurunkan barang curian," ujar Martono.

Kapolsek menjelaskan, untuk bisa masuk ke dalam bak muatan, pelaku merobek terpal dengan menggunakan karter.

Pelaku RS berperan sebagai eksekutor, sedangkan pelaku lainnya menunggu di bawah untuk mengambil barang curian yang dilemparkan RS dari atas truk.

Kapolsek menambahkan, dua dari empat pelaku yang diamankan tersebut merupakan residivis dalam kasus yang sama.

"RS dan DW ini tercatat sebagai residivis dalam kasus yang sama," kata Martono.

Martono melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, biji kopi tersebut dijual para pelaku kepada penampungnya dengan harga Rp45 ribu perkilogram.