Usai Bertemu dengan PAN, Perindo Ungkap Strategi Hadapi Pilkada 2024

JAKARTA - Selepas melakukan lawatan silaturahmi dengan petinggi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perindo membeberkan strategi persiapan partainya menghadapi Pilkada serentak 2024. Kunjungan Perindo ke kediaman rumah dinas Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, sebagai rangkaian komunikasi antar Partai jelang perhelatan Pilkada serentak yang tinggal menghitung waktu bulan.

Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Michael Sianipar menjelaskan startegi utama Perindo saat ini adalah mengedepankan komunikasi antar Partai guna menghadapi kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tersebut. Dia menuturkan, situasi pasca Pemilu Presiden 2024 begitu cair sehingga setiap partai membuka pintu lebar-lebar bagi komunikasi politik.

"Strategi pertama adalah kita buka komunikasi, kita lihat sekarang pasca pilpres semua sangat cair, kita juga harus open mind, kita terbuka untuk komunikasi dengan semua partai," ungkap Michael, Minggu (14/7/2024).

Michael melanjutkan, Perindo sudah melakukan komunikasi sebelum PAN dengan sejumlah partai.

"Dan kami sudah melakukan komunikasi ini ke beberapa partai yang lain dan sangat senang sekali malam ini bisa diterima dengan PAN," ucap Michael.

Dalam waktu dekat setelah bertemu petinggi PAN, ia mengatakan Perindo hendak berkomunikasi dengan PKB yang dipimpin oleh mantan cawapres Anies Baswedan di pemilu serentak 2024 kemarin.

"Ada juga rencana kami untuk bertemu dengan PKB, Nasdem dan partai lainnya," katanya

Strategi Perindo dalam membuka komunikasi kepada partai politik lainnya, diungkapkan Michael, karena menimbang posisi partai yang masih belum menduduki kursi parlemen.