Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pilkada Jakarta 2024, Perindo Perlu Waktu Berikan Dukungan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |05:04 WIB
Pilkada Jakarta 2024, Perindo Perlu Waktu Berikan Dukungan
Michael Victor Sianipar (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Partai Perindo lakukan lawatan silaturahmi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Pertemuan yang diadakan pada Sabtu malam (13/7/2024) tersebut diungkapkan baik oleh Perindo maupun PAN ihwal pembahasan Pilkada serentak 2024.

Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Michael Sianipar menjelaskan pertemuan dengan PAN tersebut mendiskusikan perihal calon gubernur (cagub) maupun calon wakil gubernur (cawagub) untuk Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Kalau dari kami Perindo, tadi memang salah satu daerah yang kita sebut sekilas adalah DKJ Jakarta," ungkap Michael, Minggu (14/7/2024).

Michael mengatakan baik Perindo maupun PAN mengakui provinsi DKJ Jakarta menjadi lokasi strategis dalam kancah perpolitikan nasional. Untuk itu, Michael berujar pertimbangan penentuan khusus Pilkada Jakarta ini membutuhkan pengkajian dalam memberikan dukungan.

"Tentu Jakarta ini adalah daerah yang sangat strategis dan perlu waktu juga untuk kami mendalami kepada siapa kita bisa memberikan dukungan," katanya.

"Tetapi terkait dengan sosok yang mana yang akan kita beri Dukungan ini masih perlu proses waktu untuk bisa kota putuskan di DPP Perindo," sambung Michael.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement