Pilkada Jakarta 2024, Perindo Perlu Waktu Berikan Dukungan

JAKARTA - Partai Perindo lakukan lawatan silaturahmi dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Pertemuan yang diadakan pada Sabtu malam (13/7/2024) tersebut diungkapkan baik oleh Perindo maupun PAN ihwal pembahasan Pilkada serentak 2024.

Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Michael Sianipar menjelaskan pertemuan dengan PAN tersebut mendiskusikan perihal calon gubernur (cagub) maupun calon wakil gubernur (cawagub) untuk Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

BACA JUGA: Pemulihan Korban Mabuk Kecubung Butuh Waktu hingga 2 Minggu

"Kalau dari kami Perindo, tadi memang salah satu daerah yang kita sebut sekilas adalah DKJ Jakarta," ungkap Michael, Minggu (14/7/2024).

Michael mengatakan baik Perindo maupun PAN mengakui provinsi DKJ Jakarta menjadi lokasi strategis dalam kancah perpolitikan nasional. Untuk itu, Michael berujar pertimbangan penentuan khusus Pilkada Jakarta ini membutuhkan pengkajian dalam memberikan dukungan.

"Tentu Jakarta ini adalah daerah yang sangat strategis dan perlu waktu juga untuk kami mendalami kepada siapa kita bisa memberikan dukungan," katanya.

"Tetapi terkait dengan sosok yang mana yang akan kita beri Dukungan ini masih perlu proses waktu untuk bisa kota putuskan di DPP Perindo," sambung Michael.