Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Beredar Foto Diduga Penembak Donald Trump, Seperti Ini Tampangnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |15:58 WIB
Beredar Foto Diduga Penembak Donald Trump, Seperti Ini Tampangnya
Foto pria yang diyakini sebagai Matthew Thomas Crooks. (Foto: X/@pmafrica)
A
A
A

WASHINGTON – Badan Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI) telah mengungkap identitas pelaku penembakan mantan Presiden Donald Trump, sebagai Thomas Matthew Crooks, yang berusia 20 tahun. Pemuda asal Bethel Park, Pennsylvania itu melepaskan tembakan yang mengenai telinga Trump yang sedang berkampanye di Pennsylvania pada Sabtu, (13/7/2024).

Menyusul pengungkapan tersebut, beberapa posting di media sosial yang diduga menampilkan wajah dari Matthew Crooks bermunculan di media sosial. Foto-foto tersebut memperlihatkan seorang pemuda berambut pirang panjang, berkacamata, mengenakan kaus abu-abu, yang diklaim sebagai Thomas Matthew Crooks.

Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak berwenang terkait kebenaran dari foto tersebut. Sementara ada juga spekulasi bahwa Matthew Crooks tidak bertindak sendirian dalam melakukan aksinya.

“Ini masih merupakan penyelidikan aktif dan berkelanjutan, dan siapa pun yang memiliki informasi yang dapat membantu penyelidikan didorong untuk mengirimkan foto atau video secara online,” tambah pernyataan itu, sebagaimana dilansir BBC.

Menurut catatan pemilih Pennsylvania, Crooks adalah seorang pendukung Partai Republik yang terdaftar.

Donald Trump tertembak di telinganya saat kampanye di Butler, Pennsylvania pada Sabtu, (13/7/2024). Pelaku dilaporkan melepaskan 12 tembakan, yang menewaskan seorang peserta kampanye dan melukai dua lainnya, sebelum tewas terbunuh oleh petugas Dinas Rahasia.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178532//donald_trump_memulai_pembongkaran_sayap_timur_gedung_putih-BTrx_large.jpg
Trump Mulai Pembongkaran Gedung Putih untuk Bangun Ballroom Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/18/3178388//putin-ABan_large.jpg
Pertemuan Putin-Trump Gagal Total Usai Rusia Menolak Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/18/3178163//pemimpin_tertinggi_iran_ali_khamenei-xH1d_large.jpg
Khamenei Tolak Tawaran Trump, Bantah AS Hancurkan Program Nuklir Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177754//protes_no_kings_di_washington_dc-sYxP_large.jpg
Tolak Trump, Demonstrasi “No Kings” Diikuti Jutaan Orang di Seluruh AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177570//pertemuan_trump_dan_zelenskiy_beberapa_waktu_lalu-N7zR_large.jpg
Trump Tolak Permintaan Zelenskiy soal Rudal Tomahawk untuk Serang Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/18/3177545//donald-xVke_large.jpg
Putin Ingin Akhiri Perang, Zelenskyy Beri Pernyataan Mengejutkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement