Jelang Lebaran Anak Yatim, MNC Vision Networks dan MNC Peduli Salurkan Donasi ke Panti Asuhan

JAKARTA - MNC Group melalui MNC Vision Networks bersama MNC Peduli kembali melakukan aksi-aksi sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kali ini, MNC Vision Networks dan MNC Peduli menyalurkan donasi ke Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Khaiariyah di Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara pada Selasa (16/7/2024) hari ini.

Penyaluran donasi ini dalam rangka memperingati 10 Muharam yang kerap dikenal sebagai lebaran anak-anak yatim.

"16 Juli kita MNC Vision Networks mengadan suatu kegiatan CSR karena ini bertepatan jelang 10 Muharram sebagai hari anak yatim kita," kata Kadiv Sattelite Operation and Engineering MNC Vision Networks, Alfan Afandi, Selasa (16/7/2024).

Adapun donasi yang diberikan kali ini berupa bantuan sembako dan alat tulis. Donasi juga diberikan kepada secara total 35 murid santri dari jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA.

"Mereka kelihatan gembira dan ini suatu bentuk yang luar biasa. Kita bisa memberi bantuan baik MNC Vision Networks di bawah MNC Peduli bersama dengan saudara kita yang memang membutuhkan bantuan," tuturnya.