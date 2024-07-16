Terima Bantuan dari MNC Vision Networks dan MNC Peduli, Panti Al-Khairiyah: Mudah-mudahan Jadi Keberkahan

JAKARTA - Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Khairiyah menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan oleh MNC Group melalui MNC Vision Networks bersama MNC Peduli.

Bantuan tersebut dalam rangka kegiatan CSR menjelang 10 Muharam atau lebaran anak yatim.

"Alhamdulillah Panti Al-Khairiah di bulan Muharam ini mendapatkan kunjungan dan kepercayaan dari MNC Vision Networks dan MNC Peduli. Kami merasa bangga karena memang kebutuhan anak-anak ini di bidang ATK dan sembako," kata Pengurus Panti Asuhan, Ustaz Syaifullah, Selasa (16/7/2024).

Syaifullah menyebut, bantuan ini bisa dimaknai sebagai keberkahan baik dari pemberi maupun penerima. Apalagi, kata dia, bantuan ini diberikan langsung kepada anak-anak atau santri yang memang membutuhkan.

"Alhamdulillah bisa terpenuhi dari MNC Peduli mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kami semua dan juga untuk MNC peduli dan semuanya menjadi manfaat berkah untuk kami semua di anak-anak panti," ungkap dia.