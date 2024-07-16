Advertisement
HOME NEWS NEWS

Berikan Bantuan ke Panti Asuhan, MNC Vision Networks: Jadi Suatu Ikatan untuk Kita Semua

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:56 WIB
Berikan Bantuan ke Panti Asuhan, MNC Vision Networks: Jadi Suatu Ikatan untuk Kita Semua
MNC Peduli dan MNC Vision Networks berikan bantuan ke panti asuhan (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Khairiyah di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara menyambut baik kegiatan CSR yang dilakukan MNC Vision Networks bersama MNC Peduli. Dalam kegiatan CSR itu, MNC Vision Networks bersama MNC Peduli memberikan bantuan sembako dan paket alat tulis.

Pengurus Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Khairiyah, Ustaz Syaifullah menyebut kegiatan itu sangat positif. Dia berharap bahwa kegiatan CSR serupa bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain.

"Mudah-mudahan ini bisa diikuti oleh perusahaan-perusahaan di luar sana yang memang butuh perhatian kepada panti-panti atau teman-teman terkait," kata Syaifullah, Selasa (16/7/2024).

Syaifullah juga berharap kegiatan ini tidak menjadi kegiatan CSR pertama dan terakhir dari MNC Vision Networks dan MNC Peduli. Sebab menurutnya, CSR serupa manfaatnya langsung terasa.

"Alhamdulillah bisa terpenuhi dari MNC peduli mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kami semua dan juga untuk MNC peduli dan semuanya menjadi manfaat berkah untuk kami semua di anak-anak panti," ungkap dia.

Kadiv Sattelite Operation and Engineering MNC Vision Networks, Alfan Afandi pun memastikan akan melakukan kegiatan CSR serupa yang sasaran manfaatnya langsung bisa dirasakan oleh penerima. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menjalin sinergi antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

