GAZA - Israel menyerang Jalur Gaza bagian selatan dan tengah pada Senin (15/7/2024) untuk memberikan tekanan lebih besar terhadap Hamas. Serangan ini menyusul serangan akhir pekan yang menargetkan para pemimpin kelompok militan tersebut dan menewaskan sejumlah warga Palestina yang mencari perlindungan di kamp darurat.

Dua hari setelah serangan Israel mengubah kawasan Mawasi yang padat di dekat pantai Mediterania menjadi gurun hangus yang dipenuhi mobil-mobil yang terbakar dan mayat-mayat yang hancur, para pengungsi yang selamat mengatakan mereka tidak tahu ke mana mereka harus pergi selanjutnya.

“Saat-saat ketika tanah berguncang di bawah kaki saya dan debu serta pasir membubung ke langit dan saya melihat tubuh-tubuh yang terpotong-potong, tidak seperti yang pernah saya lihat dalam hidup saya,” kata Aya Mohammad, 30, seorang penjual pasar di Mawasi, yang dihubungi oleh pesan teks seluler.

"Ke mana harus pergi adalah pertanyaan semua orang, dan tidak ada yang tahu jawabannya,” lanjutnya.

Mawasi di pinggiran barat Khan Younis telah melindungi ratusan ribu warga Palestina yang melarikan diri ke daerah tersebut setelah Israel mendeklarasikannya sebagai zona aman. Israel mengatakan serangannya di sana pada hari Sabtu menargetkan komandan militer Hamas Mohammed Deif, seorang arsitek serangan 7 Oktober di kota-kota dan desa-desa Israel yang memicu perang Gaza.

Militer mengatakan mereka menyerang sebuah area terbuka, dengan beberapa bangunan dan gudang, dan menambahkan bahwa itu adalah kompleks yang dikelola oleh Hamas dan bukan sebuah kamp tenda.

Para pejabat Palestina mengatakan sedikitnya 90 orang tewas pada Sabtu (13/7/2024) dan ratusan lainnya luka-luka. Wartawan Reuters di lokasi kejadian memfilmkan pembantaian tersebut, dengan warga membawa korban luka dan tewas di tengah api dan asap.

Lebih jauh ke selatan di Rafah, fokus utama kemajuan Israel sejak Mei, warga melaporkan adanya pertempuran baru pada Senin (15/7/2024). Pasukan Israel di bagian barat dan tengah kota meledakkan beberapa rumah, kata mereka. Para pejabat medis mengatakan mereka menemukan 10 jenazah warga Palestina yang tewas akibat tembakan Israel di wilayah timur kota tersebut, beberapa di antaranya sudah mulai membusuk.