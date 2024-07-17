Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ajudan Wakapolres Sorong Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumah Dinas

Chanry Andrew S , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |08:42 WIB
Ajudan Wakapolres Sorong Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumah Dinas
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

SORONG - Ajudan Wakapolres Sorong bernama Bripda Riko Roy Nussy, ditemukan tewas gantung diri. Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaroan, mengungkapkan kematian Bripda Riko diduga bunuh diri karena hasil visum terhadap korban, tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Peristiwa gantung diri ini terjadi di rumah dinas Wakapolres Sorong, Kompol Emmy Fenitiruma, pada Senin 15 Juli di mana korban yang merupakan ajudan sedang memanaskan kendaraan pribadi milik wakapolres.

Edwin menjelaskan, korban ditemukan oleh adik kandungnya, yang mencurigai sang kaka karena tidak merespon panggilan telpon berulang-ulang kali.

"Kemudian sang adik bergegas mengecek keberadaan korban, di rumah dinas milik Wakapolres Sorong, dan menemukan sang kaka sudah tidak bernyawa," katanya.

