Pilbup Lombok Utara, Najmul Akhyar Bertekad Bangun Pariwisata

JAKARTA - Bakal Calon Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar mendapat dukungan maju di Pilkada 2024 oleh Partai Perindo. Ia pun bertekad membangun sektor pariwisata di Lombok Utara.

Mantan Bupati Lombok Utara 2015-2020 itu mengatakan, potensi pariwisata di wilayahnya sangat besar. Sehingga, ia mencanangkan pembangunan di sektor pariwisata menjadi program utama.

"Kami ini daerah pariwisata, maka tentu salah satu program utama kami itu adalah bagaimana membangun sektor pariwisata, karena itu menyangkut hajat hidup banyak orang di Kabupaten Lombok Utara," kata Najmul saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).