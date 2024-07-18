Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Pilbup Lombok Utara, Najmul Akhyar Bertekad Bangun Pariwisata

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |13:08 WIB
Pilbup Lombok Utara, Najmul Akhyar Bertekad Bangun Pariwisata
Partai Perindo beri rekomendasi Pilbup Lombok Utara (Foto: Achmad Al Fiqri)
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal Calon Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar mendapat dukungan maju di Pilkada 2024 oleh Partai Perindo. Ia pun bertekad membangun sektor pariwisata di Lombok Utara. 

Mantan Bupati Lombok Utara 2015-2020 itu mengatakan, potensi pariwisata di wilayahnya sangat besar. Sehingga, ia mencanangkan pembangunan di sektor pariwisata menjadi program utama.

"Kami ini daerah pariwisata, maka tentu salah satu program utama kami itu adalah bagaimana membangun sektor pariwisata, karena itu menyangkut hajat hidup banyak orang di Kabupaten Lombok Utara," kata Najmul saat ditemui di Kantor DPP Perindo, Jakarta Pusat, Rabu (17/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/340/3179101/perindo-XFHt_large.jpg
Majukan Kesejahteraan Rakyat Papua dengan Bersinergi Bersama Pemerintah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/340/3178847/partai_perindo-eCDQ_large.jpg
Gelar Rakorwil, Partai Perindo Perkuat Konsolidasi DPW Papua Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement