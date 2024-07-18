Gempa M3,7 Guncang Luwu Timur Sulsel

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,7 mengguncang Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel), pukul 00:08 WIB, Kamis (18/7/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 2.41 LS, 120.91 BT atau 34 Km Barat Laut Luwu Timur, Sulsel. Adapun kedalaman gempa 5 Km. Gempa Dirasakan (MMI) III-IV Mangkutana

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)