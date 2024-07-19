Suami Bakar Rumah Lantaran Cemburu Buta pada Istrinya, Mobil dan 6 Motor Ikut Terbakar

SITUBONDO - Seorang suami membakar rumahnya sendiri lantaran cemburu buta pada istrinya. Peristiwa tersebut terjadi di Situbondo, Jawa Timur.

Dalam kejadian itu, selain rumah, satu mobil dan 6 motor turut terbakar.

Tempat kejadian perkara (TKP) pembakaran rumah itu terjadi di Desa Talkandang, Situbondo. Rumah tersebut milik suami berinisial T dan sang istri R.

Beruntung, saat suami membakar rumah pada Kamis 18 Juli 2024, malam hari, istri dan anak-anaknya berhasil menyelamatkan diri.

Diketahui, pelaku T tiba-tiba datang ke rumahnya sambil membawa bensin jenis pertalite. Tanpa basa-basi ia langsung menyiramkan bensin tersebut ke sekeliling rumahnya dan menyalakan api.

Sontak api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah beserta kendaraan bermotornya.