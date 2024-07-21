Advertisement
HOME NEWS JABAR

Parto Tewas Kecelakaan di Pantura Indramayu, 6 Orang Lain Luka-Luka

Andrian Supendi , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |13:39 WIB
Parto Tewas Kecelakaan di Pantura Indramayu, 6 Orang Lain Luka-Luka
Warga bernama Parto tewas kecelakaan di Pantura Indramayu. (Foto: Andrian Supendi)
INDRAMAYU - Kecelakaan maut dua kendaraan terjadi di jalur pantura Desa Santing, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Minggu (21/7/2024). Kecelakaan tersebut menewaskan satu orang bernama Parto Usup (25) dan 6 orang lainnya luka-luka.

Kecelakaan melibatkan kendaraan truk colt diesel nopol E 8489 R yang dikemudikan oleh Iyus Rusdi (37) warga Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu dengan truk jenis yang sama bernopol E 8701 PJ yang dikemudikan oleh Dodi Susanto (39) Desa Pawidean, Kecamatan Jatibarang. 

Kedua truk mengangkut peralatan seni sandiwara yang hendak menuju lokasi pentas. Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan Iyus Rusdi datang dari arah Cirebon menuju Jakarta.

Sesampainya di TKP, truk tersebut hendak mengambil lajur kanan, kemudian ditabrak truk di belakangnya yang dikemudikan Dodi Susanto.

Akibat peristiwa itu, satu orang tewas di lokasi kejadian dan enam lainnya mengalami luka-luka. Sementara dua truk yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan cukup parah.

Kasatlantas Polres Indramayu, AKP Enggar Jati Nugroho membenarkan adanya kecelakaan tersebut. Menurutnya, kecelakaan itu menyebabkan satu orang meninggal dunia. Identitasnya adalah Parto Usup (25) warga Desa Pagedangan, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu. Mereka merupakan kru seni Sandiwara tersebut 

