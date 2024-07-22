Fakta Unik Kehidupan Agama Kamala Harris Kandidat Calon Presiden AS, Ibu Hindu, Suami Yahudi

WASHINGTON - Menguatnya nama Kamala Harris sebagai kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat membuat kehidupan pribadinya menjadi menarik, termasuk terkait agama. Apalagi, Harris memiliki latar belakang keluarga dan asal yang beragam.

Wanita kelahiran 1964 itu sudah membuat sejarah saat menjadi wakil presiden AS pertama keturunan Afrika-Amerika dan Asia-Amerika. Meskipun memiliki nama Harris di belakang yang membuat orang sempat menduga, jika dia adalah seorang wanita muslim.

Apalagi, nama Harris - dengan s satu, Haris- sering digunakan sebagai nama laki laki dalam Islam. Menurut situs ide nama Islami, Nama Haris adalah nama bagus dan indah untuk anak bayi laki-laki islam.

Selain tergolong dalam nama bayi islami dari asal bahasa Arab, nama ini memiliki arti dan maksud; (1) Pengawal (2) pelindung (3) Wali. Sehingga jika ada nama anak Haris dapat dimaknai: Pengawal, pelindung, dan Wali.

Tapi, Kamala Harris ternyata tidak memiliki ikatan dengan agama Islam, setidaknya dari berbagai sumber yang didapatkan. Harris lahir dari keluarga degan agama beragam. Ibu Harris beragama Hindu, dan ayahnya beragama Kristen. Menurut US Today, dia tumbuh besar dengan menghadiri kebaktian di gereja Black Baptist dan kuil Hindu, demikian laporan USA Today.