Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Fakta Unik Kehidupan Agama Kamala Harris Kandidat Calon Presiden AS, Ibu Hindu, Suami Yahudi

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |10:04 WIB
Fakta Unik Kehidupan Agama Kamala Harris Kandidat Calon Presiden AS, Ibu Hindu, Suami Yahudi
Kamala Harris saat bersama suaminya Douglas Emhoff. (Foto: USA Today)
A
A
A

WASHINGTON - Menguatnya nama Kamala Harris sebagai kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat membuat kehidupan pribadinya menjadi menarik, termasuk terkait agama. Apalagi, Harris memiliki latar belakang keluarga dan asal yang beragam.

Wanita kelahiran 1964 itu sudah membuat sejarah saat menjadi wakil presiden AS pertama keturunan Afrika-Amerika dan Asia-Amerika. Meskipun memiliki nama Harris di belakang yang membuat orang sempat menduga, jika dia adalah seorang wanita muslim.

Apalagi, nama Harris - dengan s satu, Haris- sering digunakan sebagai nama laki laki dalam Islam. Menurut situs ide nama Islami, Nama Haris adalah nama bagus dan indah untuk anak bayi laki-laki islam.

Selain tergolong dalam nama bayi islami dari asal bahasa Arab, nama ini memiliki arti dan maksud; (1) Pengawal (2) pelindung (3) Wali. Sehingga jika ada nama anak Haris dapat dimaknai: Pengawal, pelindung, dan Wali.

Tapi, Kamala Harris ternyata tidak memiliki ikatan dengan agama Islam, setidaknya dari berbagai sumber yang didapatkan. Harris lahir dari keluarga degan agama beragam. Ibu Harris beragama Hindu, dan ayahnya beragama Kristen. Menurut US Today, dia tumbuh besar dengan menghadiri kebaktian di gereja Black Baptist dan kuil Hindu, demikian laporan USA Today.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/18/18/3075928/joe_biden-C3KW_large.jpg
Pemimpin Hamas Yahya Sinwar Gugur, Joe Biden: Hari Baik Bagi Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038430/perjalanan-politik-kamala-harris-dari-jaksa-distrik-hingga-wapres-as-PNbAAbYU2T.jpg
Perjalanan Politik Kamala Harris, dari Jaksa Distrik hingga Wapres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038230/raih-2-000-suara-kamala-harris-dapat-dukungan-kuat-dari-delegasi-partai-demokrat-untuk-jadi-capres-as-hJhpp3Gg2t.jpg
Raih 2.000 Suara, Kamala Harris Dapat Dukungan Kuat dari Delegasi Partai Demokrat untuk Jadi Capres AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038163/netanyahu-ucapkan-terima-kasih-kepada-joe-biden-atas-persahabatan-selama-40-tahun-tvSfOalv92.jpg
Netanyahu Ucapkan Terima Kasih kepada Joe Biden Atas Persahabatan Selama 40 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037967/hunter-biden-putra-kedua-presiden-as-joe-biden-yang-tak-pernah-kering-skandal-YAZDOXNMzS.jpg
Hunter Biden, Putra Kedua Presiden AS Joe Biden yang Tak Pernah Kering Skandal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/18/3037951/kisah-sedih-beau-biden-putra-tertua-presiden-as-joe-biden-yang-meninggal-akibat-kanker-otak-pNnUCpwPIo.jpg
Kisah Sedih Beau Biden, Putra Tertua Presiden AS Joe Biden yang Meninggal Akibat Kanker Otak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement