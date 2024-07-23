Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa Besar M5,0 Mentawai Tidak Berpotensi Tsunami

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |10:58 WIB
Gempa Besar M5,0 Mentawai Tidak Berpotensi Tsunami
Gempa Guncai Mentawai
JAKARTA - Gempa berkekuatan M5,0 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Selasa 23 Juli 2023, pukul 10.10 WIB. Gempa besar tersebut dipastikan tidak berpotensi tsunami.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut,  pusat gempa berada di 36 km Timur Laut Kepulauan Mentawai Sumbar, pada koordinat 1.69 Lintang Selatan – 99.57 Bujur Timur.

“Info Gempa dirasakan mag:5.0, lokasi:Pusat gempa berada di laut 36 km Timur Laut Kep. Mentawai, waktu:23-Jul-24 10:10:12 WIB, kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa. 

Namun, gempa ini dirasakan (MMI): III-IV Mentawai, III Padang, III Pariaman, III Padang Pariaman, III Agam, II Padang Panjang.

