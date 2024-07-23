Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Tangkap Maling Motor Milik Ponpes di Lebak, Pelaku Ditembak

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |12:37 WIB
Polisi Tangkap Maling Motor Milik Ponpes di Lebak, Pelaku Ditembak
Pelaku curanmor ditangkap. (Foto: Fariz Abdullah)
LEBAK - Satreskrim Polres Lebak menangkap NH (32) dan G (17) yang merupakan komplotan pencuri kendaraan bermotor (curanmor), Selasa (23/7/2024).

Keduanya ditangkap setelah mencuri motor Honda CRF di salah satu Pondok Pesantren di Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten pada Selasa (16/7). Aksi mereka terbongkar setelah warga dan pihak kepolisian berkolaborasi membongkar kasus.

Mulanya motor Honda CRF milik pihak Pondok Pesantren dicuri lalu dibawa kabur oleh para pelaku. Setelah warga melakukan penelusuran didapati kendaraan tersebut berada di wilayah Cigudeg, Bogor untuk dijual.

Korban yang mengetahui kendaraannya akan dijual lantas menuju ke wilayah Bogor bersama rekannya. Rekannya pun berpura-pura akan membeli kendaraan tersebut.

"Setelah dicek motornya ternyata akur bahwa itu milik korban lantas pelaku G yang masih di bawah umur diamankan oleh mereka di bawa ke Cipanas," kata Kanit Krimum Satreskrim Polres Lebak, IPTU Alfian Hazali, Selasa.

Alfi tak menampik pelaku G sempat diamuk massa. Pelaku diintrogasi oleh warga dan mengakui bahwa dia mencuri motor bersama dengan temannya berinisial NH.

"Warga akhirnya menyerahkan pelaku G ke Polsek Cipanas lalu berkoodinasi dengan Satreskrim Lebak. Di situ kita lakukan pengembangan dan berhasil mengamankan pelaku lainnya," kata dia.

Kata Alfi, NH merupakan pelaku utama dari aksi pencurian. Dia berperan sebagai eksekutor. Saat diamankan pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan tegas terukur lantaran pelaku mencoba melarikan diri dan melawan kepada petugas. 

