HOME NEWS NUSANTARA

KM Mina Sumitra Terbakar di Perairan Karimun Jawa, 13 Anak Buah Kapal Selamat

Andrian Supendi , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |18:20 WIB
KM Mina Sumitra Terbakar di Perairan Karimun Jawa, 13 Anak Buah Kapal Selamat
KM Mina Sumitra terbakar di perairan Karimun Jawa (Foto: istimewa)
INDRAMAYU - Kapal Motor (KM) Mina Sumitra yang tengah berlayar dari Pelabuhan Karang Song Indramayu, Jawa Barat, untuk mencari ikan terbakar di sekitar 40 Nautical Mile (NM) di Kepulauan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Selasa (23/7/2024).

Seluruh anak buah kapal (ABK) berhasil diselamatkan oleh Kapal Tugboat Sea Lion yang melintas di sekitar lokasi kejadian.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, kapal ikan milik Koperasi Perikanan Laut (KPL) Mina Sumitra Karang Song ini membawa sebanyak 13 ABK dan berangkat dari pelabuhan Karang Song untuk berlayar mencari ikan disekitar perairan Kalimantan, pada hari Sabtu 20 Juli 2024. Namun nahas, saat menempuh perjalanan mengalami musibah kebakaran.

Ketua KPL Mina Sumitra, H Darto, membenarkan telah mendapat informasi bahwa satu kapal milik KPL Mina Sumitra mengalami kebakaran di sekitar perairan Pulau Karimun Jawa.

Kendati demikian, Darto belum bisa menjelaskan penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Hanya saja, diperoleh informasi bahwa kebakaran tersebut diakibatkan tabung gas yang meledak.

"Kabarnya kebakaran itu berasal dari tabung gas, tapi belum pasti infonya," kata Darto, Selasa (23/7/2024).

Darto bersama jajaran pengurus KPL Mina Sumitra Karangsong berencana akan menjemput seluruh ABK yang selamat tersebut langsung ke Pulau Karimun Jawa.

Halaman:
1 2
      
