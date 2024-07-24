Pesawat Tempur Israel Menghantam Penghalang Suara di Beirut dan Lebanon

BEIRUT - Pesawat-pesawat tempur Israel memecahkan penghalang suara di Beirut dan wilayah lain di Lebanon pada Selasa (23/7/2024). Sumber-sumber keamanan dan media Lebanon melaporkan insiden ini mengkhawatirkan ketika konflik antara Hizbullah yang didukung Iran dan Israel berlanjut di perbatasan.

Konflik antara Hizbullah dan Israel telah terjadi bersamaan dengan perang Gaza selama sembilan bulan.

Dikutip Reuters, meskipun permusuhan sebagian besar terjadi di daerah dekat perbatasan, namun konflik tersebut telah menimbulkan kekhawatiran akan perang yang lebih luas.