HOME NEWS NUSANTARA

Pria di Lampung Tewas Ditikam Tetangganya, Bersimbah Darah di Lantai Mushola

Yuswantoro , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |22:21 WIB
Pembunuhan sadis terjadi di Lampung, pria tewas ditikam tetangganya dan bersimbah darah di lantai mushola (Foto : Ilustrasi/Freepik)
PRINGSEWU - Pembunuhan sadis terjadi di Pringsewu, Lampung, pada Jumat (26/7/1024) sore. Seorang pria menjadi korban penikaman yang dilakukan tetangganya sendiri.

Berdasarkan informasi, korban diketahui bernama Feri Handika (34) warga Gadingrejo, sedangkan pelakunya adalah tetangganya sendiri AG yang berprofesi sekuriti di salah satu pondok pesantren di Pringsewu.

Video peristiwa berdarah ini tersebar dan menjadi viral di jejaring media sosial WhatsApp. Tampak dalam video seorang pria yang diduga korban dalam posisi tergeletak tak berdaya di lantai mushola dengan kondisi berlumuran darah. 

Di sekitar korban juga terlihat ceceran darah membasahi karpet dan lantainya.

Dalam rekaman video ini juga terdengar suara si perekam yang terdengar takut dan hanya berucap "Allah" berulang kali.

Kapolsek Gadingrejo AKP Hasbulloh saat dikonfirmasi awak media membenarkan peristiwa penganiayaan berdarah tersebut.

Peristiwa penganiayaan tersebut, kata Kapolsek, terjadi di Pekon Dusun Saribumi Pekon Wates Selatan pada Jumat sore, sekira pukul 16.00 WIB.

Kapolsek menyebut, Korban bernama Feri Handika. Dia dianiaya oleh seorang pria yang juga tetangganya sendiri dengan menggunakan sebilah pisau.

 

