HOME NEWS JATENG

Wapres Terpilih Gibran Tinjau Simulasi Makan Bergizi Gratis di SDN 120 Tugu Solo

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |11:03 WIB
Wapres terpilih Gibran tinjau Simulasi Makan Bergizi Gratis di SDN 120 Tugu Solo (foto: MPI/August)
A
A
A

SOLO - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung simulasi makan bergizi gratis di hari kedua di SDN 120 Tugu, Jebres, Solo, Jumat (26/7/2024). 

Didampingi Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, Gibran secara cermat mengamati proses distribusi makanan hingga proses para siwa menghabiskan menu yang disajikan. 

"Kemarin kami ke Sentul, hari ini kami ke Solo untuk meninjau proses makan siang gratis. Hari ini menunya ada tiram, sayur, nasi, pisang sama susu," ujarnya setelah peninjauan.

Di Kota Solo sendiri ada 3 sekolah yang ditunjuk untuk melakukan ujicoba makan bergizi gratis. Selain SD N 120 Tugu, juga ada SD Negeri 78 Sabranglor dan SD Negeri 81 Jagalan.

 

Halaman:
1 2 3
      
