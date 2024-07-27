Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Biadab! Gadis di Bawah Umur Ngadu Dicabuli Paman, Ayah Malah Ikut Merudapaksa Korban

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |19:35 WIB
Biadab! Gadis di Bawah Umur Ngadu Dicabuli Paman, Ayah Malah Ikut Merudapaksa Korban
Ayah dan paman pelaku pemerkosaan anak di Lampung (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Lampung Tengah mengungkap kronologi peristiwa rudapaksa yang dialami seorang anak di bawah umur berinisial B (15) di Kecamatan Bumi Ratu Nuban. 

Ketua LPA Lampung Tengah Eko Yuono mengatakan, pemerkosaan yang dialami korban selaku anak kandung itu terjadi pada tanggal 5 Juli 2024 lalu. 

Saat itu, korban bercerita kepada ayahnya SP (45) bahwa korban telah dicabuli oleh paman tiriya berinisial SG (20). 

"Dari curhat anak kepada sang ayah itu. Korban berasumsi bahwa ayahnya pasti akan melindunginya dan memenjarakan paman tirinya. Tetapi, dari cerita korban tersebut justru membuat ayah kandung gelap mata dan malah ikut merudapaksa korban,” jelasnya.

Eko melanjutkan, dengan dalih bahwa putrinya sudah rusak oleh pamannya, sang ayah juga kemudian meminta korban agar mau melayani seperti korban melayani pamannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068861/ilustrasi_penangkapan-wfht_large.jpeg
Guru Ngaji yang Cabuli Sejumlah Santriwati di Bekasi Ternyata Ayah-Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/338/3067682/pencabulan-HxP7_large.jpg
Oknum Anggota DPRD Depok Dipolisikan Terkait Dugaan Pencabulan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/337/3065224/dpr-SZ3L_large.jpg
DPR Prihatin Tersangka Pencabulan Anak Dilantik Jadi Legislator
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/338/3065055/ilustrasi-D1An_large.jpg
Polisi Tangkap Pemilik Warung Terduga Pelaku Pencabulan Bocah 5 Tahun di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/519/3064703/pencabulan-uH6q_large.jpg
Cabuli Siswi saat Berkemah, Oknum Pembina Pramuka Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/18/338/3064369/ilustrasi-tC0Y_large.jpg
Bocah 5 Tahun Diduga Dicabuli Pemilik Toko di Bekasi, Pelaku Sempat Cek Diapers Korban 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement