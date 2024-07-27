Gegara Geber Motor, Pria di Pringsewu Aniaya Tetangga hingga Tewas

PRINGSEWU - Kesal lantaran korban menghidupkan sepeda motor dengan suara keras menjadi alasan Arfan Gunawan (27) nekat menganiaya tetangganya Feri Handika (34) hingga tewas.

Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Gadingrejo AKP Hasbulloh dalam keterangannya, Sabtu (27/7/2024).

Kapolsek mengatakan, peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di areal Pondok Pesantren Ibnu Mubarak di Dusun Saribumi Pekon Wates Selatan, Gadingrejo, Pringsewu, Lampung, Jumat 26 Juli 2024, sekira pukul 16.00 Wib.

"Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tersulut emosi karena korban menggeber-geber motor dengan suara keras di depan rumahnya," ujar Hasbulloh.

Kapolsek menuturkan, pelaku yang saat itu sedang mengupas kelapa di belakang rumahnya langsung mendatangi dan menyerang korban dengan pisau. Usai terkena beberapa tusukan, kata Kapolsek, korban sempat berlari ke arah musala namun terus dikejar oleh pelaku.

"Pelaku yang sedang kalap ini kemudian terus menyabetkan senjata tajam ke sejumlah tubuh korban hingga tak berdaya dan berlumuran darah," ungkapnya.